"Richard zu Ehren": Simone Lugner trifft wichtige Entscheidung

Wien (Österreich) - Sechs Monate ist es nun her, dass Richard "Mörtel" Lugner im Alter von 91 Jahren verstarb. Für seine Witwe Simone Lugner (43), die er nur wenige Wochen zuvor geheiratet hatte , ein heftiger Schlag. Doch das Leben der Österreicherin muss weitergehen, so hätte es sich ihr Richard gewünscht. Nun fällte sie eine Entscheidung.

Simone Lugner (43) und Richard "Mörtel" Lugner (†91) am Rande des 66. Wiener Opernballes. © dpa/APA | Max Slovencik

Ihr Ehemann war zeit seines Lebens nicht nur als Baulöwe bekannt, sondern auch als Genießer von Kultur und Partys. Nicht umsonst wurde er zum Stammgast und einem inoffiziellen Aushängeschild des Wiener Opernballs.

Schon im vergangenen Jahr erschien Richard mit seiner Simone bei dem Event in der Wiener Staatsoper, sein Tanz gehörte allerdings Elvis-Witwe Priscilla Presley (79).

Das hätte sich bei 67. Auflage, am 27. Februar dieses Jahres, ändern sollen. "Er hat mir dann versprochen, beim nächsten Opernball, dass er mit mir tanzt", verriet Simone Lugner im Gespräch mit Puls24.

Doch es kam bekanntlich ganz anders. Deshalb wollte die 43-Jährige die bevorstehende Tanzveranstaltung auch eigentlich sausen lassen. Doch nun fasste sie einen Entschluss: "Also für ihn ist der Opernball ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich mir gedacht, okay, ihm zu Ehren, in seinem Sinne, so, wie er es sich gewünscht hat, werde ich am Opernball auch teilnehmen."

Simone ist sich sicher, dass ihr Richard an diesem Tag bei ihr sein wird. "Er wollte es, dass ich mit ihm jedes Jahr dorthin gehe", so die Witwe des Bauunternehmers.