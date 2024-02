Rihanna und Bill Gates erwartet: Super-Reiche aus Indien sprengen mit Hochzeit alle Vorstellungen

Mumbai/Jamnagar (Indien) - Anant Ambani (28) und Radhika Merchant (29) heiraten zwar erst im Juli, doch bereits am kommenden Wochenende wird das Paar seine Liebe bei einer dreitägigen "Vor-Hochzeit" feiern. Und obwohl die eigentliche Trauung erst im Sommer stattfindet, hat man keine Kosten und Mühen gespart, für die rund 1000 Gäste ein unvergessliches Erlebnis vorzubereiten.

Damit keiner etwas Falsches einpackt, erhielten die Eingeladenen im Vorfeld eine Kleiderordnung - schlappe neun Seiten lang! Außerdem stehen ihnen am Wochenende Stylisten und Visagisten zur Seite, um perfekt auszusehen.

Die Gästeliste strotzt laut eines Berichts der Times nur so vor Promis: Neben Facebook-Gründer Mark Zuckerberg (39) und Microsoft-Genie Bill Gates (68), wird auch Sängerin Rihanna (36) erwartet, die vor der Feiergesellschaft auftreten soll.

Unter anderem Bill Gates (68) und Sängerin Rihanna (36) werden auf der dreitägigen Party erwartet. © Bildmontage/Gian Ehrenzeller/KEYSTONE/dpa, Ross D. Franklin/AP/dpa

Den berühmten Gästen wird einiges geboten: Am Freitag beginnt die Vor-Hochzeit mit einer Cocktailparty, die unter dem Motto "Evening in Everland" steht. Am Samstag sind die Anwesenden zu einem "Spaziergang auf der wilden Seite" eingeladen, bei dem "bequeme Schuhe" vorgeschrieben sind.

Ziel ist das Tierrettungszentrum "Reliance", welches ein Projekt des zukünftigen Bräutigams ist, dessen Leidenschaft die Tierwelt ist.

"Anant hat diesen Komplex liebevoll zu einem Hafen der Fürsorge und des Mitgefühls für Tausende geretteter Tiere gemacht", heißt es in der Einladung.



Am Abend steht dann eine "Mela Rouge"-Party an, bei der die Anwesenden in "schillernden" indischen Outfits erwartet werden. Die Feierlichkeit ist eine Anspielung auf das Musical "Moulin Rouge". "Mela" ist das indische Wort für "Fair".

Die Braut soll Berichten zufolge an jenem Abend vom berühmten indischen Modedesigner Manish Malhotra eingekleidet werden.