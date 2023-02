Mehr Zuschauer als das Spiel! Rihannas Streams schießen nach Super-Bowl-Auftritt durch die Decke

Das Spektakel war ein voller Erfolg, in den sonst so kritischen sozialen Medien machte sich Begeisterung breit, nur vergleichsweise wenige kritisierten die Halbzeit-Show.

Rihanna begeisterte das Publikum - ihre Streams schossen nach ihrer Show durch die Decke. © AFP/Timothy A. Clary

Auch wenn Riri keinerlei Gehalt für den Auftritt bekam, lohnte sich das Ganze auch finanziell für die barbadische Sängerin. Suchanfragen nach ihrer Kosmetik-Marke "Fenty Beauty" schossen in die Höhe.

Doch damit nicht genug: Auch ihre Musik war danach so gefragt wie schon lange nicht mehr. Laut Pop Crave stiegen ihre Spotify-Streams in den USA um 640 Prozent an! Besonders beliebt waren die Songs "Bitch Better Have My Money", dessen Streams um 2600 Prozent stiegen, und "Diamonds" (1400 Prozent).

Demnach soll Rihanna am Montag sogar der weltweit am meisten gestreamte Künstler auf Spotify gewesen sein. Es ist also keineswegs übertrieben, ihre Show als rundum gelungen zu bezeichnen.

Nach Dr. Dres (57), Snoop Doggs (51), Eminems (50), Kendrick Lamars (35) und 50 Cents (47) Auftritt im vergangenen Jahr und Rihannas in diesem Jahr liegt die Messlatte hoch. Mal sehen, wer sich 2024 auf die Bühne traut.

Ersten Gerüchten zufolge könnte Superstar Taylor Swift (33) Rihannas Nachfolgerin werden ...