Sexy wie nie! Rihanna stellt Kollektion für "Mütter und werdende Mütter" vor!

Baby Nummer Zwei ist auf dem Weg - Grund genug für Rihanna (35) eine Umstandsmode-Kollektion nur für Mamas auf den Markt zu bringen. © Bildmontage/Screenshots: Instagram/savagexfenty

Hochschwanger und mit Baby, das noch an der Brust gestillt wird, scheut sich Sängerin Rihanna nicht davor sich in die Arbeit zu stürzen. Wie das Promi-Portal Page Six berichtet, handelt es sich bei ihrer neuen Unterwäsche der Marke "Savage X Fenty" um ein Herzensprojekt - denn es spricht vor allem Mütter an.

Um die Werbetrommel anzukurbeln, posiert die "Umbrella"-Interpretin in knappen Höschen - und das, obwohl sie bereits Kind Nummer zwei erwartet.

Am gestrigen Dienstag hat sie die Umstandsmode-Kollektion für „Mütter und werdende Mütter“ herausgebracht. Die Linie umfasst drei stillfreundliche Bralettes.

Rihanna weiß, dass Körper in allen Formen und Farben kommen - darum sind alle Teile der Mama-Kollektion in XXS bis 4XL erhältlich.