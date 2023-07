Robbie Williams lügt seine Fans an! Der Schwindel um seine Krankheit

Los Angeles (USA) - Pop-Star Robbie Williams (49) schockte kürzlich seine Fans bei mindestens einem Konzert mit einer heiklen Aussage zu seinem Gesundheitszustand. Angeblich sei er an Long Covid erkrankt. Doch was ist wirklich an dieser Behauptung dran?

Robbie Williams (49) ist bei seinen Auftritten offenbar nicht ganz ehrlich zu den Fans. © AFP/Ritzau Scanpix/Tim Kildeborg Jensen

Völlig außer Atem musste der Rocker sein Konzert in den Niederlanden unterbrechen, wie auf Videos im Internet zu sehen und hören war: "Ich bin völlig fertig. Es liegt an Long Covid. Ich habe Long Covid." Und um dem noch die Krone aufzusetzen, behauptete Williams weiter, dass es "nicht an meinem Alter" liege.

Für RTL war das Grund genug, dem Ganzen einmal genauer nachzugehen. Und dabei kam heraus, dass der Musiker gar nicht an den Langzeitfolgen einer Corona-Erkrankung leidet.

Im Interview mit dem TV-Sender konnte sich Robbie Williams nicht mehr herausreden: "Ich habe mir das als Scherz angewöhnt", gesteht er.

"Wenn ich auf der Bühne plötzlich müde und erschöpft bin, will ich nicht, dass die Zuschauer denken, dass das daran liegt, dass ich ein alter Mann bin", so der Pop-Star weiter: "Also täusche ich vor, an Long Covid zu leiden."