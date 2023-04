Robbie Williams: Überraschendes Sex-Geständnis!

Robbie Williams (49) und seine Frau Ayda Field Williams (43) haben kaum noch Sex. © Montage: LOIC VENANCE / AFP, VALERIE MACON / AFP

"Jeder weiß, dass es nach der Hochzeit keinen Sex mehr gibt!"

Was nach einem flapsigen Scherz klingt, scheint Robbie Williams tatsächlich ernst zu meinen. Im Interview mit der britischen Zeitung The Sun enthüllten der Sänger und seine Frau jetzt, was bei ihnen im Schlafzimmer läuft - nämlich gar nichts mehr!

Grund für die Sex-Flaute des Paares sind offenbar die Libido-Probleme des ehemaligen "Take That"-Stars.

"Ich war eine Zeit lang auf Testosteron, aber weil ich süchtig wurde, musste das aufhören", erklärte der 49-Jährige und erinnerte sich ein wenig wehmütig an die leidenschaftliche Episode seiner Ehe zurück: "Der Sex, den wir hatten, als ich Testosteron nahm, war unglaublich. Wir waren unersättlich."

Seit er die Spritzen abgesetzt hat, herrscht bei Robbie nun aber offenbar tote Hose, was seine Beziehung zu Ehefrau Ayda jedoch nicht im Geringsten zu belasten scheint.