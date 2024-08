Horror-Überfall: Robert Geiss und seine Familie mit Gas betäubt und ausgeraubt!

Saint-Tropez (Frankreich) - 15 Jahre nach einem Diebstahl hat eine Luxusuhr von Robert Geiss den Weg zurück an sein Handgelenk gefunden. Jetzt verrät der 60-Jährige erstmals Details zu dem spektakulären Überfall .

In dem neuen " Die Geissens "-Podcast offenbaren Robert und Carmen jetzt, wie der Täter in den Besitz der 25.000 Euro teuren Audemars Piguet gelangt ist. Und die Geschichte ist nicht nur schockierend, sondern auch wahrlich filmreif.

Dieser sei ihm einst in Saint-Tropez gestohlen worden und vor fünf Jahren in Hongkong wieder aufgetaucht. Der mutmaßliche Dieb habe den edlen Zeitmesser dort zur Reparatur gebracht. Anhand der Seriennummer fiel dem Hersteller auf, dass das gute Stück als gestohlen gemeldet worden war.

"Die Geissens" wurden vor knapp 15 Jahren in einem Mietshaus in Saint-Tropez überfallen und dabei mit Gas betäubt. © Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Dann wurde es richtig kriminell: Erst als in der Luxusbleibe alle schliefen, schlugen die Täter zu. Um nicht plötzlich von einem Familienmitglied - die Kinder Davina (21) und Shania (20) waren noch klein - überrascht zu werden, setzten die Gauner sogar Betäubungsgas ein.

"Deshalb hatten wir am nächsten Tag Kopfschmerzen", erinnert sich Carmen in der aktuellen Podcast-Folge an die Situation zurück. Das Ausmaß des Einbruchs war verheerend: Der gesamte Schmuck, darunter eben auch Roberts neue Luxusuhr, waren weg.

Damit ihnen dasselbe nicht noch einmal widerfährt, hat das High-Society-Ehepaar aus Monaco inzwischen ein paar Vorkehrungen getroffen. "Wir haben ein spezielles System einbauen lassen", verrät Carmen. Dies schütze sie nun zumindest vor dem Einsatz von Betäubungsgas.

Eigentlich hatte die Familie mit dem Fall längst abgeschlossen. Doch das Warten hat sich gelohnt: Die Uhr, die sich Robert einst für 25.000 Euro gönnte, ist 15 Jahre später nun satte 50.000 Euro wert!