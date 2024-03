Fans geschockt: Millionär Robert Geiss und Ehefrau Carmen in Klink in Bangkok am Tropf

Robert und Carmen Geiss posten im Netz einen Beitrag, der sie in einer Klinik in Bangkok am Tropf zeigt. Die Sorge der Fans schlägt schnell in Unverständnis um!

Von Frederick Rook

Bangkok (Thailand) - Beim Blick auf die Instagram-Kanäle von Robert (60) und Carmen Geiss (58) stockt einem als Fan kurz der Atem. Das Millionärsehepaar hängt in einer Klinik in Bangkok am Tropf. Die Sorge schlägt jedoch schnell in Unverständnis um!

Carmen (58) und Robert Geiss (60) wollen ihr biologisches Zellalter nicht akzeptieren. © Instagram/carmengeiss (Screenshot) Statistisch gesehen haben die beiden Kult-Auswanderer ihre zweite Lebenshälfte erreicht. Dies zu akzeptieren, steht auf einem ganz anderen Blatt. Wenigstens sollen andere Menschen ihnen das Alter nicht schon auf den ersten Blick ansehen. Und deshalb ging es für Robert und Carmen nach dem Familienurlaub auf der indonesischen Insel Bali eben auch nicht wie für ihre Töchter Davina (20) und Shania (19) sofort ab nach Hause, sondern zur Verjüngungskur in die Thailand-Metropole. "Heute hatten wir nach reiflicher Überlegung und detaillierter Beratung unsere erste Anti Aging Kur, da wir gerne unser biologisches Zellalter verjüngen möchten", schreibt die 58-Jährige unter ihr neustes Reel, das die beiden mit einer Nadel im Arm zeigt. Robert Geiss Porsche-Explosion kostete Tochter Davina fast das Leben: Robert Geiss bekommt Post vom Anwalt In freudiger Erwartung der ewigen Jugend erklärt ihr Mann, was genau in der "Miracle Klinik" von einem befreundeten Schweizer Spezialisten passiert. "Meine Stammzellen tropfen hier gerade rein", frohlockt Patient Robert. Seine bessere Hälfte ergänzt: "Du kriegst Stammzellen, und ich bekomm’ Verjüngung!" Was da exakt durch die Kanüle in ihren Körper injiziert wird, scheint die Zweifach-Mama selbst nicht so genau zu wissen.

Carmen und Robert Geiss unterziehen sich in Bangkok einer Verjüngungskur

Fans zeigen sich entsetzt: "Altern in Würde und mit Respekt geht wohl nicht!"