Robert Geiss lässt im Netz die Bombe platzen und sagt: "Goodbye Monaco"

Robert Geiss (59) meldete sich kurz vor dem Wochenende mit einer überraschenden Nachricht bei seinen Fans. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Die 38-Meter-Yacht ist DAS Aushängeschild des Multimillionärs und seit 2013 auch immer wieder in der eigenen Reality-Doku "Die Geissens" zu sehen. Der Dampfer hat schon so einige Seemeilen auf dem Buckel. Nun kommt es zum Tapetenwechsel!

"Ja, liebe Leute, das ist jetzt erstmal für längere Zeit der letzte Tag oder besser gesagt das letzte Wochenende der Indigo Star hier in Monaco", verkündete der gebürtige Pulheimer (bei Köln) jüngst in einem Instagram-Beitrag.

Den Grund lieferte Robert seinen Fans gleich mit: Der Luxus-Kahn geht nach Dubai. Zuvor werde sich die Familie aber auf "Italien-Fahrt" begeben, um dort "noch das ein oder andere einzukaufen". Im nächsten Monat werde das Schiff dann verladen.

"Wir hoffen, dass alles gut geht und dann sollte das Boot im Oktober in Dubai sein", so der Ausblick des Hobbyanglers. Die Vorfreude, demnächst am Persischen Golf in See zu stechen, ist bei Robert schon jetzt riesengroß, schließlich gebe es dann wieder "einiges zu entdecken".