Robert Geiss setzt sich in Dubai in Szene, doch einer stiehlt ihm prompt die Show

Dubai - Ob auf luxuriösen Yachten oder auf teuren Motorrädern - Robert Geiss (59) setzt sich für seine Instagram-Fans bekanntlich gern in Szene. Auf einem neuen Schnappschuss wurde dem Selfmade-Millionär jüngst jedoch die Show gestohlen!

Robert Geiss (59) posiert in Dubai - und hat dabei einen tierischen Kumpel an seiner Seite. © Bildmontage: Instagram/CarmenGeiss_1965

Zurzeit sind die Geissens wieder mal in Dubai unterwegs und machen gemeinsam die Vereinigten Arabischen Emirate unsicher, wie Roberts Ehefrau Carmen Geiss (58) bereits vor einigen Tagen bei Instagram verraten hatte.



Zuvor hatte die Millionärsfamilie es sich unter der Sonne der Malediven gutgehen lassen und einige Tage in einer luxuriösen Unterkunft - unmittelbar am türkisblauen Wasser - residiert, wie alle Familienmitglieder ihren Instagram-Fans anhand zahlreicher Fotos gezeigt hatten.

Am Donnerstag gab es auf Carmens Kanal dann ein neues Bild für die rund 900.000 Follower - diesmal aus Dubai. Die "Jetset"-Interpretin hatte jedoch nicht selbst für die Kamera posiert, sondern einen Schnappschuss ihres Göttergatten geteilt, den sie zuvor offenbar selbst aufgenommen hatte.

Für seine Verhältnisse schick gekleidet hatte Robert sich dabei abends auf den Straßen der Metropole am Persischen Golf in Szene gesetzt und in die Kamera gelächelt. Allerdings stahl ihm ein Vierbeiner glatt die Show!

Neben dem zweifachen Vater hatte nämlich eine getigerte Katze Platz genommen, die die Gegenwart des Unternehmers offenbar ziemlich genoss.