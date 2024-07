Vor 15 Jahren geklaut: Robert Geiss kann nicht fassen, was hier in seiner Post liegt!

Saint-Tropez (Frankreich) - " Die Geissens " sind um eine kuriose Anekdote reicher: Als der Kurier ein Paket in der "Villa Geissini" abgibt, kann Robert Geiss (60) nicht glauben, was sich darin befinden soll. Seine Fans dürfen beim Auspacken hautnah dabei sein …

Auf der Terrasse ihrer "Villa Geissini" in Saint-Tropez versuchen Robert Geiss (60) und seine Ehefrau Carmen (59), das Paket zu öffnen. © Bildmontage: Instagram/robertgeiss_1964 (Screenshots)

Der Multimillionär hat ein Faible für alles, was mit einem sündhaft teuren Preisschild ausgestattet ist. Dazu zählen allerdings nicht bloß Yachten, Sportwagen und Immobilien, sondern eben auch Luxusuhren der edelsten Marken.

Ein ganz besonderes Modell, ein Royal Oak Offshore Chronograph Rubens Barrichello II des Schweizer Uhren-Herstellers Audemars Piguet, wurde ihm vor vielen Jahren geklaut. Und eigentlich hatte der Familienvater mit dem Verlust auch schon längst abgeschlossen. Bis jetzt!

"Vor 15 Jahren in Saint-Tropez gestohlen worden und vor fünf Jahren in Hongkong bei Audemars wieder aufgetaucht. Aber eins kann ich euch sagen. Dank meiner Frau hatte ich alle originalen Papiere immer noch", jubelt Robert in die Kamera.

In diesem Moment liegt die Luxusware noch doppelt und dreifach gesichert vor ihm auf dem Lounge-Tisch. Dann fragt sich der TV-Star: "Ist denn heut' schon Weihnachten?", und beginnt mit dem Auspacken.

Papier- und Folienfetzen fliegen herum, dann kommt Robert plötzlich nicht mehr weiter. Ehefrau Carmen Geiss (59) kann sich das Drama nicht länger anschauen. "Komm, ich machet dir Jung!", blökt sie ihren Mann in kölscher Mundart an und reißt ihm das kleine Uhren-Kästchen aus den Händen.