Rätselraten um Kaisers "Affäre": Darum fehlte die Dresden-Hymne zum ersten Konzert!

Dresden - Es war wieder eine grandiose Show, die Tausende Fans verzückte und Party machen ließ. Doch erstmals in der Geschichte der Kaisermania liefen die Konzerte am Elbufer unterschiedlich. Zum Auftakt am Freitag fehlte die Dresden-Hymne im Repertoire – der Aufschrei in den Medien war groß –, Samstag aber sang Roland Kaiser (72) die "Affäre". Wie geht das denn?