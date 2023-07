28.07.2023 22:10 5.041 Kaisermania in Dresden gestartet: So lief die erste Show

Am Freitag ist die Kaisermania in Dresden gestartet. So lief die erste Show von Roland Kaiser.

Von Ronny Klein, Katrin Koch

Dresden - Es sind immer die gleichen Bilder, immer derselbe Sänger. Und in der Masse auch die altbekannten Lieder. Trotzdem war die "Kaisermania" binnen Minuten ausverkauft und das Königsufer am Freitagabend so voll wie immer, wenn er auftritt: Dresdens Schlagerkönig Roland Kaiser! Die legendäre Kaisermania bei den Dresdner Filmnächten lockte rund 12.000 Fans ans Elbufer. © Christian Juppe Mit 71 Jahren genießen andere ihren Ruhestand auf der Hollywoodschaukel im Garten. Nicht so der Kaiser. Der macht Musik - und 12.000 Leute grölen in voller Lautstärke mit. Am Freitag unter den Fans gesichtet: Dynamo-Trainer Markus Anfang (48) und Co-Trainer Heiko Scholz (57). "Extreme" Vorbereitung für das Testspiel gegen Halle am Samstag? Hunderte Fans säumten zudem das Elbufer außerhalb des Filmnächte-Areals. Eine ganze Stadt fest in Kaiser-Hand. "Meine Liebe zu Dresden und zu den Menschen hier ist ungebrochen", hatte der Schlagerstar vorm Konzert verkündet. Mit "Es ist alles ok" startete das Sommer-Highlight ins 20. Jubiläumsjahr.

Mit "Es ist alles ok" startete das Sommer-Highlight ins 20. Jubiläumsjahr. Es folgten Songs des neuen Albums ("Neue Perspektiven"), aber freilich auch die altbeliebten Klassiker: "Santa Maria", "Extreme", "Joana"... Roland Kaiser (71) betrat mit Sonnenbrille die Bühne... © Christian Juppe ... nahm sie aber später ab. © Christian Juppe Für den Kaiser natürlich mit Krone - Fans wie dieser feierten ihren Schlagerstar am Elbufer. © Christian Juppe Mit ihrem Handy hielten Tausende Kaiser-Fans die schönsten Konzert-Momente für die Ewigkeit fest. © Christian Juppe Fans schwärmen von ihrem Kaiser Doreen Wuttig (49) holte sich von ihrem Liebling ein Autogramm auf ihren lebensgroßen Papp-Aufsteller... © Christian Juppe ... für ihr Kaiser-Zimmer. © Christian Juppe Acht Stunden Schlangestehen haben sich gelohnt. Als erste durfte Ute Bielack (52, mit Kaiser-Shirt) im Elbepark zu ihrem Star. © Christian Juppe Der Wahnsinn um den Schlager-König begann übrigens schon in der Nacht zu Freitag. Da drängelten sich Hunderte Fans vorm MediaMarkt im Elbepark, um noch vor Mitternacht das neue Album zu ergattern. Und vor allem, um gleich noch Foto und Autogramm vom Star persönlich abzustauben. Schon acht Stunden vorm Fantreffen war Ute Bielack (52) im Einkaufscenter - und stand als Erste in der Schlange: "Seine Musik berührt mich. Roland Kaiser hat mich durch viele schwere Zeiten begleitet." Doreen Wuttig (49) rückte gar mit einem Papp-Roli an und ließ sich den lebensgroßen Aufsteller vom Original signieren - für ihr Kaiser-Zimmer. Ehrensache für fast alle Schlangesteher: Sie sind bei der Kaisermania dabei - und singen mit! Übrigens: Falls Ihr keine Karten bekommen habt, das Konzert am nächsten Samstag gibt's dann live im TV (MDR, 20.15 Uhr).

Titelfoto: Bildmontage: Christian Juppe