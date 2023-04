Roland Kaiser macht's nochmal: Auch Konzert Nummer 5 ist ausverkauft

Roland Kaiser (70) macht die Dresdner Elbwiesen wieder voll. © Hendrik Schmidt/dpa

Diese Woche hatte Roland Kaiser (70) seine Fans mit der Ankündigung zu einem Zusatzkonzert beglückt.

Neben den sofort ausverkauften Konzerten am 28./29. Juli und 4./5. August am Dresdner Elbufer kamen am Mittwoch rund 12.000 Karten für sein Zusatzkonzert am 6. August in den Verkauf.