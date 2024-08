Roland Kaiser zeigt seine Wachsfigur: "Das einzige, was uns unterscheidet, ist..."

Am Donnerstag konnte Roland Kaiser seine Wachsfigur zum zweiten Mal begutachten. © Laura Voigt

Rund zwei Wochen ist es her, dass der Sänger erstmals seine fertige Wachsfigur in Dresden bewunderte. Am heutigen Donnerstag bekam diese einen Ehrenplatz im Kaisermania-Set in der Musik Zone des Madame Tussauds Berlin.

"Es ist eine riesige Ehre für mich, hier einen Doppelgänger stehen zu haben!", sagte der 72-Jährige vorab im Gespräch mit dem Geschäftsführer des Berliner Wachsfigurenkabinetts.

TAG24 hakte daraufhin nach: Wie viel Ähnlichkeit sieht Roland Kaiser in seiner Wachsfigur? "Die Wachsfigur sieht aus, wie ich aussehe. Auch jede einzelne Ader und Falte haben die Künstler getroffen. Das einzige, was uns unterscheidet, ist der Herzschlag. Sonst würde ich sagen 100 Prozent!"

Auch der Anzug sei Original. Er habe diesen auf der Kaisermania 2023 getragen.