Roland Kaiser rockt Dresden: Alles, was Fans für die Kaisermania wissen müssen

Roland Kaiser spielt ab diesem Wochenende seine Kaisermania-Konzerte in Dresden. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zu den Shows wissen müsst.

Von Max Patzig

Dresden - Am Wochenende geht's endlich wieder los! Roland Kaiser (72) spielt seine Kaisermania-Shows in Dresden. Hier erfahrt Ihr alles, was Ihr zu den Konzerten wissen müsst.

Roland Kaiser (72) tritt gleich viermal in Dresden auf. Seine Kaisermania-Konzerte sind restlos ausverkauft. © Eric Münch 72 Jahre alt und noch immer rastlos: Roland Kaiser ist weiter auf Tour! Diesen Freitag und Samstag sowie kommende Woche am Freitag und Samstag tritt der Schlager-Star in Dresden bei den Filmnächten am Elbufer auf. Für Fans ist das Jahr für Jahr (mindestens) ein fester Termin im Kalender. Manche gehen gleich zu allen vier Shows. Roland Kaiser Roland Kaiser in Dresden: Hier könnt Ihr die Kaisermania kostenlos hören! Interessant: In diesem Jahr gibt's erstmals einen Support-Act! Georg Stengel wird vor dem Kaiser auftreten. Der 30 Jahre alte Musiker ist für seinen Popsong "Holterdiepolter" bekannt und veröffentlichte vergangenen Freitag einen neuen Titel: "Nein nein nein".

Kaisermania Dresden: Einlass und Konzertzeiten

Rein aufs Gelände geht's ab 18 Uhr. Georg Stengel beginnt sein Konzert um 19.15 Uhr, Roland Kaiser startet pünktlich um 20 Uhr vor voraussichtlich 12.000 Besuchern. Der Einlass läuft dabei von beiden Seiten gleichermaßen. Gäste der Show können sowohl von der Seite zur Carolabrücke als auch von der Augustusbrücke kommend das Filmnächte-Gelände betreten.

12.000 Fans versammeln sich jeden Konzertabend zur Kaisermania bei den Filmnächten am Elbufer. © dpa/Sebastian Kahnert

Kaisermania 2024: Gibt es noch Tickets?

Die Konzerte sind an den offiziellen Vorverkaufsstellen restlos ausverkauft. Ein paar Fans verkaufen allerdings aufgrund von Krankheit oder Terminüberschneidungen ihre Eintrittskarten im Internet. Erfahrungsgemäß werden auch einige Tickets von anderen Besuchern noch vor den Filmnächten verkauft. Beim Eventim-Fansale gibt es echte Tickets, bei denen Ihr keine Sorgen vor Betrug haben braucht.

Für diesen Freitag gibt es keine VVK-Tickets mehr. Für die drei anderen Termine sieht es genauso aus. © Screenshot/Eventim

Roland Kaiser in Dresden: Wie kommt man zum Konzert-Gelände?

Die Kaisermania-Konzerte steigen bei den Filmnächten am Elbufer. Mit der Straßenbahn kommt Ihr am besten dahin. Die Linien 4, 8 und 9 halten am Goldenen Reiter an der Haltestelle "Neustädter Markt". Mit den Bahnen der 3, 7 und 8 könnt Ihr bis "Carolaplatz" fahren. Von beiden Stationen sind es nur wenige Meter zu Fuß bis zum Konzertplatz. Mit dem Auto könnt Ihr fast genauso nah heranfahren. Die Konzertveranstalter empfehlen die Parkplätze an der Staatskanzlei sowie in der Sarrasanistraße. Viel Platz gibt es zudem auf dem Parkplatz an der Erich-Ponto-Straße. Fahrräder können direkt bei den Filmnächten abgestellt werden.

Der Lageplan des Konzertgeländes im Detail. © PR/Semmel Concerts