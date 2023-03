Roy Black (†48): Bühnen-Comeback mehr als 30 Jahre nach dem Tod der Schlager-Legende!

Musiker und Schauspieler Roy Black (†48, bürgerlich Gerhard Höllerich) verstarb im Oktober 1991 aufgrund eines Herzversagens. © Martin Athenstädt/dpa

Wie die "Bild"-Zeitung berichtet, sollen moderne Computerprogramme, die auf dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz fußen, das Comeback des Musikers und Schauspielers möglich machen.

Black, der am 9. Oktober des Jahres 1991 in einer Fischerhütte im oberbayerischen Heldenstein an Herzversagen gestorben war, wäre in diesem Jahr 80 Jahre alt geworden. Die bekannte RTL-Serie "Ein Schloss am Wörthersee", in welcher er mitwirkte, spielt bei den Planungen dabei eine wichtige Rolle.

Black verkörperte in dieser in den Staffeln eins und zwei den Hotel-Chef Lennie Berger. "Wir möchten den 30. Jahrestag der 'Ein Schloss am Wörthersee'-Serie nachholen und den 80. Geburtstag von Roy würdigen", erklärte Michael Kraiger (51), Chef der deutsch-österreichischen Produktionsgesellschaft Lisa Film, der Zeitung hinsichtlich der Planungen.

Teil der Feierlichkeiten soll laut dem 51-Jährigen auch ein Doppelgänger-Wettbewerb sein. Darüber hinaus arbeite man Kraiger zufolge "mit Spezialisten an einem Überraschungsauftritt von Roy", der "zu seinen Fans sprechen und sogar singen könnte".



Gesammelte Bewegungsmuster und Stimmproben sollen der KI die Erstellung eines digitalen Abbilds ("Avatar") ermöglichen.