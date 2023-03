Rührende Geste: So nimmt Hayden Panettiere Abschied von ihrem Bruder Jansen (†28)

New York - Nach dem Tod von Jansen Panettiere (†28) haben Familie und Freunde des Künstlers bei einer Trauerfeier in New York Abschied genommen. Seine Schwester Hayden Panettiere (33) ehrte ihren verstorbenen Bruder dabei auf besondere Weise.

Hayden Panettieres (33) Bruder Jansen (†28) starb an einem vergrößerten Herzen. © Montage: Matt Winkelmeyer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP, AMANDA EDWARDS / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Am 19. Februar war der Bruder von Schauspielerin Hayden Panettiere tot in seinem Apartment in New York gefunden worden. Gut zwei Wochen später erwiesen seine Hinterbliebenen ihm jetzt die letzte Ehre.

Doch statt wie für Beerdigungen üblich ganz in schwarz, erschien Jansens Schwester Hayden bei der Gedenkfeier in einem auffällig bunten Outfit: Zu schwarzer Hose und Bluse kombinierte die 33-Jährige eine knallige Bomberjacke.

Wie das US-Promi-Portal TMZ berichtete, hatte Haydens ungewöhnlich farbenfrohe Kleiderauswahl jedoch einen emotionalen Grund: Die Jacke soll ihrem verstorbenen Bruder gehört haben.

Und nicht nur das: Jansen soll sie sogar selbst entworfen haben. Erst Anfang Februar hatte er auf seinem Instagram-Kanal ein Foto der bunt gemusterten Weste geteilt.