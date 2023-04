Rupert Murdoch (92) wollte eigentlich zum 5. Mal heiraten, doch nun die Wende

New York - Bei Rupert Murdoch (92) sollten im Sommer eigentlich zum fünften Mal die Hochzeitsglocken läuten.

Am St. Patrick's Day sprach der vierfach geschiedene Multimillionär noch davon, die zweite Hälfte seines Lebens zusammen mit Smith verbringen zu wollen.

Tolga Akmen/London News Pictures via ZUMA/dpa

Dem in Australien geborenen Medien-Unternehmer gehören unter anderem der US-Nachrichtensender "Fox News" und das "Wall Street Journal" sowie die britischen Zeitungen "The Sun" und "The Times".