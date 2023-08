"Russendisko"-Autor Wladimir Kaminer teilt gegen Putin aus

Berlin - Wladimir Kaminer (56) wurde in Moskau geboren, doch seine großen Erfolge feierte der Schriftsteller in Deutschland, wo er seit mehr als 30 Jahren lebt. Zum russischen Machthaber Wladimir Putin (70) hat er eine klare Meinung.

Dennoch sieht der Deutsch-Russe Schwachstellen bei Putin: "Als die von ihm selbst erschaffene Armee der Hölle, die Gruppe Wagner, plötzlich in die falsche Richtung gefahren ist, hat man gesehen, wie verunsichert er war. [...] Ich glaube, der Wagner-Aufstand war der Prolog für Putins Ende."

Darin liege die Gefahr, die von Putins Größenfantasien ausgehe. "So ein Ding in der unmittelbaren Nachbarschaft zu haben, das von sich denkt, im Meer der Verdorbenheit und der im Untergang begriffenen kapitalistischen Staaten das letzte Bollwerk des Abendlandes und der Moral zu sein, das ist doch irre!", sagte Kaminer.

"Putin will als Wiederhersteller des russischen Imperiums in die Geschichte eingehen", betonte der Autor, dessen bekanntester Roman "Russendisko" weit mehr als eine Million mal verkauft wurde.

"Für Putin haben die Menschen keine Priorität. Putin hält die Menschen für Arschlöcher, er verachtet sie. Auch, weil sie sich alles gefallen lassen", teilte Kaminer in einem Interview mit der "Rheinischen Post" gegen seinen Namensvetter aus.

Wladimir Kaminer lebt in Berlin und besitzt ein Haus am Vielitzsee bei Neuruppin in Brandenburg.