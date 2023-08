Sängerin oder doch Bodybuilderin: Welcher Superstar lässt hier die Muskeln spielen?

Rita Ora (32) zeigt sich auch auf dem roten Teppich stets in Topform. © Dimitrios Kambouris/AFP

Wer Rita Ora kennt, der weiß, wie viel wert die "I Will Never Let You Down"-Interpretin auf ihren Körper legt. Nichtsdestotrotz dürften die jüngsten Fotos der Britin den ein oder anderen Fan ordentlich überrascht haben.

Ihren mehr als 16 Millionen Insta-Followern zeigte Ora sich kürzlich im Bikini bei einem Ausflug aufs Wasser mit ihrem Ehemann Taika Waititi (48). Vor allem das erste von insgesamt neun Fotos ließ ihren Fans reihenweise die Kinnladen runterklappen.

Darauf gibt sich die 32-Jährige quasi als Bodybuilderin, präsentiert ihren durchtrainierten Körper geschickt im paradiesischen Sonnenschein. Deutlich sind ihre Bein- und Bauchmuskeln zu sehen.

Auch auf den übrigen Bildern zeigt sich Ora - mal an der Seite ihres Mannes, mal an der Seite einer Freundin - in Topform. Sogar ihrer Kehrseite widmet die Musikerin ein eigenes Foto, sehr zur Freude ihrer Follower.

Wo die Fotos entstanden sind, verriet sie ihren Fans allerdings nicht.