Fans machen sich Sorgen um "Love Island"-Samira: Fastet sie trotz Schwangerschaft?

Hamburg - Die ehemalige " Love Island "-Kandidatin Samira Cilingir (25) hat in ihrer aktuellen Schwangerschaft schon viele Höhen und Tiefen erlebt.

Während ihr Mann im Ramadan also tagsüber auf Essen und Trinken verzichtet, achtet Samira vor allem auf genügend Flüssigkeitszufuhr während ihrer Schwangerschaft. "Am Abend essen wir aber zusammen", berichtet sie ihren Fans weiter. "Finde es für Yasin auch schön, wenn wir zusammen Iftar machen."

Doch erneut meldeten sich nun besorgte Follower bei der 25-Jährigen. "Viele Fragen kamen auf, ob ich denn faste?!", berichtete Samira dazu in ihrer aktuellen Instagram-Story. Doch sie konnte ihre Community sofort beruhigen: "Nein, ich faste nicht. Yasin fastet."

Zuletzt konnten sie und ihr Mann Yasin (32) aber aufatmen: Das Hämatom an der Plazenta in ihrem Bauch hat sich endlich zurückgebildet. Das erhöhte Risiko einer Fehlgeburt scheint damit wieder gebannt zu sein.

Samira hat inzwischen den siebten Schwangerschaftsmonat erreicht. Sie und Yasin erwarten nach ihrem Sohn Malik nun ein kleines Mädchen. Das hatte das Paar vor einigen Wochen bei einer Gender-Reveal-Party bekannt gegeben.

"Damals habe ich immer gesagt: 'Ich möchte einen Jungen haben und dann ein Mädchen.' Jetzt habe ich es wirklich so", freute sich Samira. Und auch Yasin kann es kaum erwarten, seine kleine Tochter bald in den Armen zu halten: "Meine kleine Prinzessin, Papa freut sich auf dich", schrieb er zu einem Foto, auf dem Samira ihren Babybauch in die Selfie-Kamera hält.

Doch er gab auch zu, dass bei ihm die Angst mitschwinge, seiner Tochter vielleicht nicht gerecht werden zu können. "Man sagt immer, dass die Bindung zwischen Tochter und Papa ganz anders ist. Hoffe ich werde ein guter Papa und bester Freund für dich", so Yasin weiter.

Doch zumindest eine ist sich ganz sicher, dass Yasin die Herausforderung bestens meistern wird: "Du bist ein toller Papa und wirst es bei der kleinen Maus auch sein!", versicherte ihm Samira in einem Kommentar.