Sara Kulka bleibt mit Töchtern im Fahrstuhl stecken: "Luft da drinnen wurde auf einmal so stickig"

Sara Kulka (33) blieb mit ihren beiden Töchtern im Fahrstuhl eines Hotels stecken. © Montage: Instagram/sarakulka_

"Ich habe gerade echt eine kleine Panikattacke", meldete sich die Influencerin sichtlich aufgelöst in ihrer Instagram-Story und verriet sogleich auch den Grund: "Wir sind im Fahrstuhl stecken geblieben!"

"In meinem Kopf hat sich abgespielt, wenn wir jetzt runterfallen, fallen wir nur eine Etage weiter runter, weil tiefer geht's nicht, da dachte ich, ok, dadurch können wir uns auf jeden Fall nicht so sehr verletzen oder Schlimmeres", beschrieb die 33-Jährige ihre Gedanken während der fünf Minuten im Lift.

Zwar habe die Zweifach-Mutter ausreichend Flüssigkeit für sich und ihre Kinder dabei gehabt, doch: "Die Luft da drinnen wurde auf einmal so stickig - oder ich hab's mir eingebildet."

"Man stellt sich das ja immer so vor, dass das passieren könnte und dann trifft's dich halt", zeigt sich die Leipzigerin geplättet vom soeben Erlebten. Die Situation habe sie an eine Filmszene erinnert.

Schon im Vorfeld sei die Urlauberin von anderen Touristen gewarnt worden. Nun ziehe sie die Konsequenz: "Also hier in diesem Hotel werde ich nie wieder einen Fahrstuhl betreten." Trotz Unterkunft in einem höheren Stockwerk werde sie stattdessen die Treppe nehmen.