Schlafwandeln und ohnmächtig werden: Sara Kulka erhält skurrile Shooting-Anfragen

Taucha - Einst machte sie sich bei " Germany's Next Topmodel " einen Namen, heute bekommt Sara Kulka (33) skurrile Shooting-Anfragen zugesendet. Zwei davon teilte sie jetzt auf Instagram.

Sara Kulka (33) kann sich zumindest nicht über ausbleibende Shooting-Anfragen beschweren ... © Instagram/sarakulka_

In ihrer Instagram-Story veröffentlichte die Zweifach-Mama den Screenshot einer Mail, in der sie auf Englisch um ein besonderes Fotoshooting gebeten wurde: "Du würdest Alkohol (Wein, Bier, Wodka, Gin, etc.) trinken und wir dich mit der Kamera filmen."

Zudem wurde Sara versichert, keine "sexuellen Aktivitäten" ausführen zu müssen. Stattdessen würde es sich lediglich um ein "Experiment" handeln.

"Läuft bei mir richtig", konnte die 33-Jährige nur über die ungewöhnliche Anfrage lachen. Doch der zweite Screenshot legte nochmal eine Schippe drauf.

Bei der Website, für die sie angefragt wurde, stünden Füße "im Vordergrund" des Geschehens. Zudem müsse sie ihr schauspielerisches Talent unter Beweis stellen, etwa beim Mimen von Schlafwandeln oder in Ohnmacht fallen.

"Sie können in normaler Kleidung auftreten, aber auch im Bikini oder sogar nackt", hieß es weiter.

Annehmen wird Sara diese Angebote wohl eher nicht, zumindest für Belustigung konnten sie jedoch sorgen: "Ich hätte nicht gedacht, dass ich noch so ein heiß begehrtes Model bin!"