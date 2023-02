Sara Kulka macht gruselige Beobachtung im Urlaub: "Da war ein Mann vorm Fenster"

Die Geschichte hörte damit jedoch nicht auf, denn der Mann habe schlichtweg nicht verschwinden wollen, während Sara in nicht mehr als ein Handtuch gekleidet war.

Die Influencerin versuchte, ihre Sorgen in diesem Moment noch selbst zu relativieren, versicherte sich, dass es Winter sei und heutzutage ohnehin jeder schwarz trage. "Hab wahrscheinlich zu viele Filme geschaut."

"Da war ein Mann vorm Fenster die ganze Zeit, hat geraucht, ist nervös hin und her gelaufen, war schwarz angezogen mit Kapuze", so die 32-Jährige.

"Ich bin ja überempfindlich und bilde mir viel ein, aber diese Situation war gerade echt strange", begann Sara auf Instagram von dem zu berichten, was sie und ihre Liebsten gesehen hatten.

War alles nur Einbildung? Eine direkte Bedrohung sei von dem Unbekannten jedenfalls nicht ausgegangen. Dass der Anblick in Saras Situation - gekleidet nur in ein Handtuch in einer Hütte im Harz - jedoch ein ungutes Gefühl hervorruft, ist der Influencerin wohl kaum zu verdenken.

Wer hat beim Anblick eines düster aussehenden Unbekannten schließlich nicht schon einmal Gänsehaut bekommen? Sara war sich schließlich sicher: "Ich werde heute Nacht wohl unruhig schlafen."