Sara Kulka macht Kindern Ansage: "Meinen ersten Urlaub habe ich mit 20 gehabt"

Harz - Sara Kulkas (32) Kindheit ist in vielen Hinsichten anders verlaufen als die ihrer Töchter. Bei einem aktuellen Ferien-Trip prallen diese Welten aufeinander: Während die beiden Kinder schon häufiger gereist sind, machte das Model den ersten Urlaub laut eigener Aussage erst als Erwachsene.

Sara Kulka (32) machte ihren ersten Urlaub erst als Erwachsene. © Instagram/sarakulka_

"Eigentlich sollte alles perfekt sein", meldete sich die Zweifach-Mama per Instagram aus dem Urlaub. Doch der Ausflug in den Harz verläuft bisher offenbar anders als geplant: "Seit gestern streiten sich meine Kinder ununterbrochen gefühlt."

Da sei der Influencerin der Kragen geplatzt: "Ich habe jetzt echt eine Ansage gemacht, ich habe die Schnauze voll!" Bedürfnisorientierte Erziehung sei ihr sehr wichtig, aber: "Ich habe natürlich auch Bedürfnisse."

Als sich die Leipzigerin mit einer weiteren Story erneut meldete, erklärte sie: "Was mich halt auch persönlich immer nervt: Klar, meine Kinder kennen keinen Vergleich, ich kenne halt einen Vergleich von meiner Kindheit früher."

Wie die gebürtige Polin in der Vergangenheit bereits berichtet hatte, wuchs sie in Armut auf. Urlaubsreisen habe es da nicht gegeben: "Meinen ersten Urlaub habe ich mit 20, 21 gehabt. Meine erste große Reise war Germany's Next Topmodel."

Dafür, dass ein Urlaub nichts Selbstverständliches ist, scheint sich die 32-Jährige mehr Bewusstsein seitens ihrer Töchter zu wünschen. So habe sie zu ihnen gesagt: "Ihr schätzt das überhaupt nicht."