Sara Kulka über Musik: "Ich bin ja so hängen geblieben"

Leipzig - Als Influencer muss man immer über die aktuellen Trends Bescheid wissen? Falsch gedacht, wie nun Sara Kulka (33) zeigte. Zumindest beim Thema Musik scheint die Model-Mama einiges an Nachholbedarf zu haben - und setzt dabei ganz auf ihre Töchter.

Das Feeling hatte Sara Kulka (33) schon mal, während sie der Musik ihrer Tochter Matilda (9) lauschte. © Montage: Screenshots/instagram.com/sarakulka_/

"Ey, ohne meine Kinder wüsste ich gar nicht, was heutzutage so im Radio läuft", gab die ehemalige GNTM-Kandidatin unverblümt in ihrer neuesten Instagram-Story zu.

Dabei zeigte sie sich, wie sie gerade der Musik ihrer Tochter Matilda (9) lauschte, die im Zimmer nebenan mit ihren Freunden eine Party feierte.

"Mein Büro ist nämlich direkt neben Matmis (der Spitzname von Matilda, Anm. der Red.) Kinderzimmer. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe", zeigte sich die Model-Mama zunächst etwas genervt, nur um dann zuzugeben: "Aber coole Musik."

Sara selbst scheint ihre Musik bereits in den 90ern und 2000ern entdeckt zu haben. "Ich bin so hängengeblieben auf R'n'B, Black, Hip Hop, solchen Genres."