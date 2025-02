Jetzt bricht Sarafina Wollny im Calantha-Drama ihr Schweigen - "Liegt alles beim Anwalt"

Hückelhoven - Sarafina Wollny (29) ist am Dienstag öffentlich die Hutschnur geplatzt, nachdem Skandalschwester Calantha (24) in den vergangenen Monaten immer wieder heftige Anschuldigungen gegen Familienoberhaupt Silvia Wollny (60) erhoben hatte.

Sarafina Wollny (29) ist am Dienstag bei Instagram die Hutschnur geplatzt. © instagram/sarafina_wollny

Die 24-Jährige hatte zuletzt mit schweren Vorwürfen um sich geworfen - auch gegen ihre eigene Mutter, der sie unter anderem unterstellte, ihre elf Kinder nur selten in den Arm genommen, daheim dafür aber viel rumgeschrien zu haben.

Sarafina hat allerdings ganz andere Erinnerungen an die Kindheit der Schwestern, die sie am Nachmittag auch mit ihren rund 600.000 Instagram-Fans teilte. Von "Gefühlskälte" war in ihrem neuesten Beitrag, in dem sie auch weitere Schwestern markiert hatte, jedoch nichts zu lesen, ganz im Gegenteil!

"Ich sag es euch ehrlich, Leute, diese ganzen Lügen ich kann es nicht mehr lesen und hören", entfuhr es der dreifachen Mutter, die ihre Mama als "tollsten Menschen auf dieser Welt" huldigte.

Silvia helfe ihren Liebsten stets, wo sie könne, und dies habe sie "bis zu einem Punkt" auch bei Calantha getan, wie Sarafina durchblicken ließ. "Aber irgendwo ist auch mal gut, wenn man anfängt zu erpressen, weil man immer mehr haben will", wetterte die TV-Bekanntheit, die ihrer Schwester im selben Zuge unterstellte, diese wolle "mit Lügen [...] an Geld [...] kommen".