Sarafina Wollny erlebt besonderen Moment: Die Reaktion ihrer Schwester spricht Bände

Als Casey und Emory (2) sich spontan einen Schmatzer gaben, staunte Tante Estefania (21) nicht schlecht! © Bildmontage: Instagram/sarafina_wollny

So teilte Sarafina am Montag ein Video auf ihrem Instagram-Kanal, in dem sie gerade per Videochat mit Schwester Estefania (21) telefoniert, die das Telefonat wiederum per Bildschirmaufnahme dokumentiert.

Neben den Zwillingen ist auf der Aufnahme auch Estefanias Gesicht zu erkennen, das als kleines Fenster eingeblendet wurde. Zunächst lächelt die 21-Jährige noch, plötzlich reißt sie jedoch voller Erstaunen den Mund auf!

Den Grund für ihre Reaktion liefern Casey und Emory, die sich gerade zufällig einen dicken Schmatzer auf den Mund geben und damit bei allen Anwesenden Begeisterung auslösen.

"Wie süß ist das bitte? Wir hoffen, eure Bindung wird für immer so bleiben", schrieb Sarafina zu dem Video und wünschte ihren rund 600.000 Fans anschließend noch einen schönen Ostermontag.

Die bedankten sich nicht nur postwendend mit zahlreichen Rückgrüßen in der Kommentarspalte, sondern auch mit etlichen "Likes" des Beitrags.