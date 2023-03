Sarafina Wollny teilt aktuelles Babybauch-Foto: So weit ist sie bereits!

Am Strand mit der Familie: Casey und Emory genießen die Zeit in der Sonne. © Montage: Screenshot/Instagram/sarafina_wollny

Als die Nachricht verbreitet wurde, dass die Wollnys ein weiteres Familienmitglied erwarten, freuten sich die Fans für die bekannte Großfamilie. Silvia Wollnys (58) Tochter Sarafina erwartet ihr drittes Kind. Im Sommer erblickt ihr Nachwuchs das Licht der Welt, genauer gesagt soll es am 5. August so weit sein. Jedoch gab die Zwillings-Mama dieses Datum unter Vorbehalt bekannt.

Denn durch einige Operationen am Steißbein wäre eine natürliche Geburt zu riskant, weshalb die Ärzte den Geburtstermin in Absprache nach vorn verlegten, sodass Sarafina ihr Baby mit einem Kaiserschnitt zur Welt bringen kann. Zum Geschlecht gaben die 28-Jährige und ihr Ehemann Peter (30) keine Informationen heraus. Auch bei ihrem dritten Kind wollen sie sich überraschen lassen.

Allerdings teilte die Vollblut-Mama nun ein aktuelles Foto von sich. Darauf deutlich zu erkennen: ihr dicker Babybauch. Mit einem grauen Top und einer schwarzen Leggings bekleidet, hält sie einen ihrer beiden Zwillings-Jungs an der Hand und läuft mit ihm über den Strand in ihrer neuen Heimat in der Türkei.

Glücklich lächelt die baldige Dreifach-Mama zu ihrem Spross herunter und scheint sich einen erholsamen Tag am Strand gegönnt zu haben. Begleitet wurde sie von Mama Silvia, die sich Emory geschnappt hatte und ebenfalls vom Meer zurück zur Promenade schlenderte.