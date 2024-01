Sarafina Wollny: Zwillinge Casey und Emory sehen plötzlich stark verändert aus!

Türkei/Hückelhoven - Sarafina Wollny gewährt mal wieder Einblicke in ihr turbulentes Familienleben. Ein neues Foto der Zwillinge Casey und Emory (beide 2) sorgt bei den Fans für Begeisterung. Der Grund ist haarig!

Gemeinsam mit ihrer kleinen Großfamilie weilt die 28-Jährige aktuell wieder am Wollny-Zweitwohnsitz in der Türkei. Zuletzt hatte sich die Dreifach-Mama jedoch kaum noch bei ihren Fans gemeldet.

Die neue Frisur der beiden Draufgänger kommt bei den Wollny-Fans richtig gut an. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Mit den streng zurückgekämmten Haaren erinnerte das Duo entfernt an den Jungen Kevin aus "Kevin - Allein zu Haus". Dass der Look bei den 609.000 Followern der TV-Bekanntheit ("Die Wollnys") richtig gut ankommt, bewiesen etliche Reposts, die Sarafina im Anschluss stolz in ihrer Story teilte.

Viele Jahre lang hatten die 28-Jährige und ihr Mann Peter (30) vergeblich versucht, Nachwuchs zu bekommen. Eine künstliche Befruchtung schenkte ihnen schließlich eineiige Zwillinge. Dann schlug das Schicksal zu.

Trotz einer Mini-Chance von nur einem Prozent wurde Sarafina im Dezember 2022 auf natürlichem Weg schwanger. Und im vergangenen Sommer war er gekommen, der Moment des Kaiserschnitts im Krankenhaus von Manavgat (Türkei).

Als Datum hat sich die ältere Schwester von Nesthäkchen Loredana Wollny (19) den 23. Juli ausgesucht. Nicht ohne Grund: Der Tag war einst der errechnete Geburtstermin ihrer Jungs, die zehn Wochen zu früh kamen.