Sarafina Wollny bricht endlich ihr Schweigen: Das war der Grund für ihre Auszeit!

"Warum bist du nicht mehr so aktiv auf Insta?", fiel ein Fan direkt mit der Tür ins Haus. Sarafinas Antwort ließ nicht lange auf sich warten: "Wir haben uns erstmal voll und ganz auf die Eingewöhnung der Jungs im Kindergarten konzentriert", so ihre Begründung.

Ihren rund 591.000 Followern stößt dieses Verhalten jedoch übel auf. In den Kommentaren unter ihren Beiträgen häufte sich die Kritik. So hieß es dort etwa, Sarafina würde ihre Community "vernachlässigen" oder gar "nur ausnutzen".

Seit August besuchen die Zwillinge in Deutschland einen Kindergarten. © Instagram/sarafina_wollny (Screenshot)

Damit die Kleinen in Deutschland in ihre Betreuungszeit starten konnten, brach die 29-Jährige im August sogar ihre Zelte am Zweitwohnsitz der Wollnys in der Türkei ab und kehrte ins niederrheinische Ratheim zurück.

Seit die Eingewöhnung abgeschlossen ist, bleiben die Zwillinge Casey und Emory (beide 3) laut Aussage ihrer Mama immer bis 14 Uhr in der Kita, dann werden sie entweder von Sarafina oder Papa Peter abgeholt.

Ihrer Cousine Haley Emilia (2) begegnen die beiden Rabauken in der neuen Einrichtung nicht. Sarafinas jüngere Schwester Lavinia (24) hatte vor einiger Zeit erklärt, dass ihre Tochter zwar zeitgleich in die Betreuung starten würden - aber woanders.

Wie so oft beendete Sarafina ihre Fragerunde dann mit einem Versprechen. "Hier kommt wieder mehr von uns", erklärte die Dreifach-Mama. Daran gehalten hat sie sich in den vergangenen Jahren eigentlich nie.