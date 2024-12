Also doch! Sarah-Jane Wollny gibt endlich zu, was bei "Die Wollnys" vertuscht wird

Hückelhoven - Seit 2011 sind " Die Wollnys " im TV zu sehen. Fake-Vorwürfe rund um die Dreharbeiten gibt es seitdem immer wieder. Jetzt bestätigt Tochter Sarah-Jane (26) ein Detail, welches in der Serie stets bewusst vertuscht wird!

Sarah-Jane Wollny (26) steht seit 2011 für die RTLZWEI-Familiendoku "Die Wollnys" vor der Kamera. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny (Screenshots)

Vor wenigen Wochen hatte ihre Schwester Calantha (24), die von ihrer Familie gemieden und als Aussätzige behandelt wird, einen kritischen Blick hinter die Kulissen des RTLZWEI-Formats gewährt und dabei einige interessante Dinge ausgepackt.

Die 24-Jährige verriet in ihrer Instagram-Story etwa brühwarm, dass all ihre Familienmitglieder rauchen würden. Über Mama Silvia (59) war dies bereits bekannt. Ihre Geschwister lebten ihr Laster bis dato allerdings stets nur im Verborgenen aus.

In der Serie werde streng darauf geachtet, dass im TV keine Glimmstängel zu sehen sind. "Weil das assi aussieht vor der Kamera. 'Die Wollnys' existieren ja, weil wir zeigen wollten, dass wir keine asoziale Großfamilie sind!", erklärte Calantha.

Sarah-Jane bestätigte die Enthüllung nun in einer eigenen kleinen Fragerunde und gab in diesem Zusammenhang auch gleich zu, dass das im Fernsehen Gezeigte manchmal von der Realität abweiche. So auch beim Thema "Rauchen".