Sarah-Jane Wollny "extrem" unzufrieden: "Im fünften Monat schwanger"

Der große Erfolg blieb bis dato jedoch noch aus, offenbarte Sarah-Jane nun ganz ehrlich - und zeigte ihren Fans im selben Zug, mit welcher Problemzone sie derzeit am meisten zu kämpfen hat.

Dazu zählt die TV-Bekanntheit (" Die Wollnys ") nicht nur sorgfältig alle Kalorien, die sie zu sich nimmt, wie sie ihren Anhängern in der jüngsten Vergangenheit beinahe täglich in ihren Storys gezeigt hatte, sondern sorgt zudem mit ausgiebigen Spaziergängen für eine ausreichende Bewegung.

Sarah-Jane Wollny (25) zeigte ihren Instagram-Fans kürzlich ihre Problemzone. © Bildmontage: Instagram/sarah_jane_wollny

So hatte sich die 25-Jährige am Donnerstag vor dem Spiegel positioniert und ihren Bauch präsentiert, der nach ihrer Aussage gegenwärtig aussehe, als sei "im fünften Monat schwanger".

"Der [Bauch] stört mich wirklich extrem. [...] Katastrophe", klagte die Altenpflegerin, während sie sich über die Wölbung strich.

An sich sei Sarah-Jane eigentlich völlig zufrieden mit ihrem Körper, störe sich weder an ihren Beinen noch an Po oder Armen - ihr Bauch mache der vielfachen Tante jedoch enorm zu schaffen, wie sie offenbarte. "Damit fühle ich mich aktuell einfach unwohl."

Den überschüssigen Kilos hat die Blondine nun allerdings den Kampf angesagt und sich bereits ein Ziel gesteckt, das es zu erreichen gilt: "Ich versuche jetzt wieder auf meine 76 Kilo zu kommen", erklärte die 25-Jährige und versprach dabei, ihre Instagram-Fans weiterhin auf dem Laufenden zu halten.