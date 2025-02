Sensation im Dschungelcamp: "Das hat's noch nie gegeben!"

Sonja Zietlow (56, l.) spricht Anna-Carina Woitschack (32) Mut vor der Prüfung zu. © RTL

Winselnd klammerte sich Anna-Carina Woitschack (32) in der Dschungelprüfung an eine Metallleiter, die in ein unterirdisches Wasserbecken führte. Dort sollte sie eigentlich in verschiedene Kammern tauchen und an Zahlenschlössern befestigte Sterne sammeln.

Sonja Zietlow (56) merkte der Sängerin an, dass sie große Angst vor der Aufgabe hat, lief zu ihr und sprach der Ex von Stefan Mross (49) in einem ruhigen Ton Mut zu. "Du kannst erst mal untertauchen und dann kommst du wieder hoch, okay?"

Schnell war klar: Anna-Carina kann ihre Angst nicht überwinden und wird die Prüfung abbrechen. Aber die Moderatorin kam ihr zuvor, fragte: "Würdest du gern tauschen wollen?"

Die 32-Jährige nahm das Angebot dankend an, krabbelte somit auf allen vieren durch Boxen, wo sie Sand auf dem Boden beiseiteschieben und die gefundenen Wörter an den nun tauchenden Prüfungspartner Pierre Sanoussi-Bliss (62) weitergab, der mit diesen die Schlösser öffnen konnte.