Peinlich-Posse um Pietro und Sarah: Gatte Julian packt aus und sorgt für nächsten Skandal

Julian Engels (31) springt seiner Frau Sarah im Peinlich-Zoff mit deren Ex-Mann Pietro Lombardi (beide 32) unterstützend zur Seite. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Dem früheren "DSDS"-Juror und seiner Verlobten Laura Maria Rypa (29) waren jüngst zwei Anwaltsschreiben mit Unterlassungserklärungen ins Haus geflattert. Sarah will nicht mehr, dass der Name ihres Sohnes Alessio öffentlich genannt wird.

Weil der "Cinderella"-Interpret seiner Wut darüber via Instagram freien Lauf ließ, erreichten Sarah zuletzt unzählige Hassnachrichten erboster Fans. Deshalb sah sich ihr Ehemann Julian Engels (31) nun zum Handeln gezwungen.

In einem inzwischen wieder gelöschten Statement auf dem Kanal seiner Frau teilte der Ex-Kicker einen Ordnungsgeldantrag. Dazu schrieb er: "Pietro Lombardi wollte Sarah schon im Mai 2024 auf 25.000 Euro verklagen. Ersatzweise drohte er der Mutter seines Kindes mit einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten!"

Warum er den bis dato geheimen Wisch plötzlich in die Öffentlichkeit trägt, begründete Julian wie folgt: "Ich zeige das, weil ich es nicht mehr ertrage, dass meine Frau unter diesem öffentlichen falschen Spiel leiden muss."

"Bild" liegt das Schreiben in ungeschwärzter Form vor. Demnach geht es in dem besagten Antrag um Verletzungen der Umgangsregelungen durch Sarah in Bezug auf den gemeinsamen Sohn Alessio.