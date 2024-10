Im Gewalt-Eklat um Pietro Lombardi: Stichelt Sarah Engels jetzt gegen ihren Ex?

Schon während der gemeinsamen Ehe von Sarah Engels und Pietro Lombardi soll es zu einem bekannten Polizeieinsatz gekommen sein. © Henning Kaiser/dpa

Im Zeitalter von Social Media wirken drei Tage fast schon wie eine halbe Ewigkeit - so lange hat sich die Sängerin nicht zu den massiven Anschuldigungen gegen ihren Verflossenen geäußert.

Klipp und klar hat sie das zwar weiterhin nicht. Ihre jüngste Story dürften viele aber trotzdem als klitzekleine Provokation deuten. Denn: Söhnchen Alessio (9) fährt spontan und überraschend doch mit in den Urlaub!

Offenbar hatten die 31-Jährige und Ehemann Julian Engels (31) bis dato geplant, nur mit Tochter Solea (2) in den Urlaub nach Kanada zu reisen.

"Sorry, dass heut nicht so viel kam, aber wir müssen heute noch einiges besorgen und packen, da wir jetzt nun doch zu viert nach Kanada reisen werden", verriet der Stargast von "Dancing on Ice".