ZDF-Silvestershow: Kerner bricht Talk mit Sarah Engels ab - Hat er sich etwa verplappert?

Johannes B. Kerner (60) moderierte auch in diesem Jahr wieder die Silvestersause im ZDF. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Zunächst verläuft der Talk auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor in Berlin völlig nach Plan. Die frühere "DSDS"-Kandidatin erklärte, dass sie am 31. Dezember stets die Silvestershow gucke (natürlich) und es lange ihr Traum war, dort mit dabei zu sein.

In diesem Jahr wurde ihr Wunsch wahr. Es sei für sie "ein besonderer und gigantischer Moment" gewesen, vor so vielen Leuten zu singen, gestand die 32-Jährige wenig später in ihrer Instagram-Story.

Andrea Kiewel (59), die wie gewohnt neben Kerner durchs Programm führte, hatte für Sarahs Auftritt viel Lob übrig. "Ganz toll hast du das gemacht, mit richtig Power!", schwärmte die Gastgeberin des ZDF-Fernsehgartens.

Anschließend plauderte Sarah mit den Moderatoren über ihre Pläne für 2025. Leider gebe es "immer so viele Dinge, über die man noch nicht sprechen darf", gab sie sich geheimniskrämerisch. An dieser Stelle fiel ihr Kerner ins Wort: "Und 'Holiday on Ice' habe ich irgendwo ..."