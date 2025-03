Sängerin schüttet ihr Herz aus: Dieses Geständnis von Sarah Engels berührt so viele

Köln - Sarah Engels hat in Ehemann Julian (31) offensichtlich ihren Seelenverwandten gefunden. Ihre tiefen Gefühle kehrte die 32-jährige Sängerin jetzt in einem emotionalen Instagram-Beitrag nach außen!

Doch auch die weiteren Zeilen machen deutlich, was die TV-Bekanntheit für ihren Liebsten empfindet. Sie schreibt: "Du bist mein Zuhause, egal wo wir sind. Mit dir fühlt sich alles wärmer, heller, echter an. Du siehst mich, verstehst mich, hältst mich fest, wenn ich falle."

Auf einem gemeinsamen Selfie strahlen Sarah und der frühere Profi-Fußballer in die Kamera. Dabei stehen sie Kopf an Kopf ganz nah beisammen. Ausdrucksstark ist vor allem die Überschrift der Sequenz: "Mein für immer Schatz!"

Dass Nachfolger Julian genau der richtige Mann an ihrer Seite ist, daran lässt die Influencerin keinerlei Zweifel aufkommen, wie sie mit einem rührenden Liebesgeständnis in ihrer Story nun eindrucksvoll unter Beweis stellte.

Seit Mai 2021 sind die Eltern der kleinen Solea (3) glücklich miteinander verheiratet. Im Netz lassen sie ihre Fans regelmäßig an ihrem Familienalltag teilhaben, es sei denn, sie liefern sich mal wieder einen Patchwork-Streit mit Sarahs Ex-Mann Pietro Lombardi (32).

Aktuell genießen die beiden Turteltauben eine Auszeit in den schneebedeckten Bergen. © Bildmontage: Instagram/sarellax3 (Screenshots)

Ergänzend fügte Sarah noch hinzu: "Und immer wieder bringst du mich zum Lachen. Ich liebe dich." Ihr Mann Julian ist für die Halbitalienerin eben eine unermüdliche Unterstützung und starke Schulter in allen Lebenslagen.

Die Follower der 32-Jährigen zeigten sich überwältigt von so viel Offenheit. "Ihr seid das absolute Traumpaar" und "Es ist so süß, euch so zusammen zu sehen" lauten nur zwei der unzähligen, liebevollen Kommentare.

Aktuell genießen die beiden Turteltauben mal wieder eine Auszeit im Schnee. Auch daran lassen sie ihre Community natürlich teilhaben. Neben Pärchen-Content gibt es wieder jede Menge atemberaubende Landschaftsaufnahmen zu bewundern.

In den Bergen stellt sich Sarah zudem einer großen Angst. Vor fast genau einem Jahr erlitt sie im Ski-Urlaub einen Kreuzbandriss. Seitdem hat die Zweifach-Mama große Angst, sich erneut schwer zu verletzen, wie sie kürzlich unter Tränen offenbarte.