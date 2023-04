Sarah Engels' Ehemann Julian schiebt Frust im Bett: "Drei Tage nix von meiner Frau!"

Im Bett kam es zwischen Sarah Engels und ihrem Ehemann Julian (beide 30) zu einem überraschenden Zwischenfall. © Instagram/sarellax3 (Screenshots, Bildmontage)

Ob als Sängerin, Influencerin oder Schauspielerin - die ehemalige Zweitplatzierte von "Deutschland sucht den Superstar" (2011) ist ein echtes Multitalent und widmet sich auch als zweifache Mutter stets mehreren Projekten gleichzeitig. Zudem ist die 30-Jährige nach wie vor ein gerngesehener Gast in diversen TV-Shows.

Am Samstag (29. April) verstärkt Sarah das Rateteam bei "The Masked Singer". Als Skelett getarnt ging die Halbitalienerin einst selbst als Siegerin aus dem Wettbewerb hervor. Und auch der Experten-Job an der Seite von Rea Garvey (49) und Ruth Moschner (47) will bestens vorbereitet sein.

"Leute, wir liegen schon im Bett", wandte sich Sarah am frühen Freitagabend via Instagram noch einmal an ihre treue Fangemeinde. Während ihr Ehemann im Hintergrund mit wirren Körperverrenkungen auf sich aufmerksam machte, erzählte seine Frau von ihrem produktiven "Bürotag" und dass sie sich noch ein bisschen "auf morgen vorbereitet" habe.

Plötzlich fiel Julian seiner besseren Hälfte rücksichtslos ins Wort. "Sag' doch mal ehrlich, wie es ist", polterte der Ex-Kicker unverblümt drauf los. "Du musst voll viel proben und üben gerade. Das nimmt auch voll viel Zeit in Anspruch!"