Sarah Engels filmt im Bali-Urlaub entsetzliche Szenen: "Sind da schnell wieder abgehauen"

Sarah Engels (30) ist mit ihrer Familie über die Ostertage nach Bali gereist. © Montage: Instagram/Sarah Engels, Instagram/Screenshot/Sarah Engels

Sarah und ihr Göttergatte Julian (29) verbringen die Ostertage mit den Kindern in einem 5-Sterne-Resort auf der indonesischen Trauminsel. Zwischen malerischen Stränden und unvergleichlichen Sonnenuntergängen hat die vierköpfige Familie nun jedoch eine erschütternde Erfahrung gemacht.

So stand für Sarah und ihre Liebsten ein Ausflug nach "Turtle Island" auf dem Programm. "Laut Internet schien es so, als sei es eine Insel, auf der man Schildkröten sehen kann", berichtete die Zweifach-Mama in einer Instagram-Story.

Die geplante Bootsfahrt dorthin fiel jedoch kurzfristig ins (zu flache) Wasser. Wegen Ebbe konnten sie die Tour, welche laut Sarah den stolzen Preis von 150 Dollar pro Person gekostet hätte, nicht antreten.

Doch die Sängerin und ihr Mann wussten sich zu helfen und fuhren spontan mit dem Taxi für viel weniger Geld nach "Turtle Island" - nur um vor Ort eine riesige Enttäuschung zu erleben ...