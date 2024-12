Als Mama von Sarah Engels ihr Geschenk öffnet, sind alle entsetzt: Mit dem Inhalt hat keiner gerechnet!

"Ihr wisst nicht, was mir passiert ist. Ich habe meiner Mama den Dyson Air Wrap geschenkt", begann Sarah ihre Anekdote. Doch als das Mutter-Tochter-Duo das Gerät ausprobieren wollte, erlebte es eine böse Überraschung.

Wie Sarah in ihrer Instagram-Story preisgab, ging der Plan auf. "Wir haben es uns richtig gut gehen lassen", verriet die 32-Jährige gegenüber ihrer Community. Eine kuriose Geschichte wollte sie ihren Fans dabei auf keinen Fall vorenthalten.

Am Ende des Tages konnte die Sängerin ihrer Mama doch noch ein Päckchen mit Inhalt überreichen. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Weil die Verpackung allein schon relativ schwer ist, sei ihnen der Fail nicht aufgefallen, mutmaßte der TV-Star. Als sie das Unheil sah, dachte sie sofort, jemand habe den Inhalt geklaut oder man habe ihr im Geschäft unbewusst ein Vorführmodell verkauft.

Um für Aufklärung zu sorgen, musste sich Sarah also in die völlig überlaufene Innenstadt begeben. "Das größte Chaos überhaupt, ihr könnt es euch nicht vorstellen", schnaufte sie rückblickend in die Kamera.

Obwohl sie überzeugt war, dass kein Mitarbeiter des Elektromarkts ihre Geschichte glauben würde, klappte es mit der Reklamation. Anhand der Bestell- und Seriennummer sei zu erkennen gewesen, dass ihr wahrhaftig eine leere Box ausgehändigt wurde.

"Alles nochmal gutgegangen. Wir konnten das dann umtauschen", offenbarte Sarah ihren Followern spürbar erleichtert. Somit konnte sie ihrer Mama, wenn auch mit etwas Verzögerung, doch noch eine große Freude bereiten.