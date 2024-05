Sarah Engels zeigt nach etlichen Fan-Fragen gewölbten Bauch: "Aus gegebenem Anlass"

Dubai - Erwartet Sarah Engels (31) etwa wieder ein Kind? Die Sängerin meldete sich am vergangenen Wochenende mit einem eindringlichen Appell an ihre Community, nachdem die Gerüchteküche in den letzten Tagen wieder einmal heiß gelaufen war.

Sarah Engels (31) mit ihren beiden Kindern Alessio (8) und Solea (2). © Instagram/sarellax3

Die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin lässt es sich dieser Tage mit Ehemann Julian Engels (31) in Dubai gut gehen, genießt dort nicht nur das sonnige Wetter und die luxuriöse Fünf-Sterne-Unterkunft, sondern auch das gute Essen.

Das hatte Sarah ihren rund 1,8 Millionen Instagram-Fans in den vergangenen Tagen unter anderem in ihren Storys gezeigt und am Pfingstsonntag außerdem einen neuen Beitrag auf ihrem Kanal hochgeladen, in dem die einstige "DSDS"-Zweitplatzierte beim Stand-up-Paddling zu sehen war.

Obwohl die zweifache Mama auf dem Schnappschuss, auf dem sie im knappen Bikini auf dem Board stehend abgelichtet worden war, eine ziemlich knackige Figur machte, meinten einige Follower allerdings ein ganz besonderes Detail auf der Aufnahme erkannt zu haben.

So dauerte es nicht lange, bis in der Kommentarspalte gleich mehrfach die Frage gestellt wurde, ob Sarah etwa wieder ein Kind erwarte.

Nur wenig später teilte die Sängerin in ihrer Story dann ein Bild, auf dem sich tatsächlich eine deutliche Wölbung auf ihrem Bauch erkennen ließ - dahinter steckte allerdings kein Baby, wie die 31-Jährige unmissverständlich klarstellte!