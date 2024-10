Sarah Engels mit Seitenhieb gegen Ex-Mann Pietro: In Kanada trotzt sie dem Gewalt-Eklat!

Köln/Banff (Kanada) - Kaum vorstellbar, dass Sarah Engels (32) die Ermittlungen wegen Körperverletzung gegen ihren Ex-Mann Pietro Lombardi (32) kaltlassen. In weiter Ferne trotzt sie den schrecklichen Schlagzeilen!

Und weiter: "Ich freue mich so sehr auf dieses Abenteuer, diese wunderschöne Natur, die Stille, alles hinter sich zu lassen und bei den Menschen zu sein, die ich liebe. Meine Familie." Worte, die durchaus als Seitenhieb gegen ihren Ex verstanden werden können.

Die erste Nacht in ihrem neuen Domizil auf Rädern sei ein Traum gewesen. "Alle haben gut geschlafen und ich hätte es mir nicht schöner vorstellen können", schwärmt die "Te Amo Mi Amor"-Interpretin.

Bei einem Wohnmobil-Trip durch die kanadische Wildnis will Sarah auf andere Gedanken kommen. In ihrer Instagram-Story schreibt sie vielsagend: "Angekommen irgendwo im Nirgendwo. Weit weg von allem Negativen auf dieser Welt."

Seit rund einer Woche ermittelt die Behörde wegen "häuslicher Gewalt" gegen den Verlobten von Laura Maria Rypa (28). Was genau bei den beiden in der Nacht zum 7. Oktober vorgefallen ist, bleibt unklar.

Die " DSDS "-Zweitplatzierte von 2011 macht derzeit mit ihrer Familie Urlaub in Kanada. Mit dabei ist auch Alessio (9), der die Herbstferien eigentlich bei seinem Vater verbringen sollte. Bis plötzlich die Polizei vor der Tür stand .

Im Kreise ihrer Liebsten und weit weg von allem Negativen verlebte die Sängerin im Ahorn-Staat ihren 32. Geburtstag. © Instagram/sarellax3 (Screenshot)

Ob der Urlaub ursprünglich länger geplant war, als die nun anberaumten zwei Wochen, verriet sie nicht. Aufgrund der Mitnahme von Sohn Alessio ist der Engels/Lombardi-Clan jedoch an die Schulpflicht und somit an die Herbstferien in NRW gebunden.

Auf ihrem Kanal gab Sarah ihren Fans bereits erste Einblicke in die aufregende Tour durch den Ahorn-Staat. Neben einer ersten Begegnung mit einem Elch kamen die Follower auch schon in den Genuss einer Roomtour durch ihr mobiles Zuhause.

"Was ein riesiger Camper … wir packen jetzt erstmal in Ruhe aus und richten uns alles gemütlich ein hier drin", erklärte sie zu Beginn der Reise. Ehemann Julian (31) ergänzte: "Alter Schwede, ist das ein Schiff. Das muss man erstmal fahren!"

Am Dienstag feierte Sarah dann sogar ihren 32. Geburtstag in der kanadischen Einöde. Dazu teilte sie ein Foto in ihrer Story, das sie vor Ballons und Geburtstagsdekoration zeigt. Auch ihre beiden Kinder Alessio und Solea (2) sind darauf zu sehen.