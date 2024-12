Fehlgeburt bei MDR-Moderatorin Sarah von Neuburg: "Danach so tun, als wär' nichts"

Zusammen mit Lars-Christian Karde (49, l.) und Andreas Piasek nimmt Sarah von Neuburg (42) regelmäßig Folgen für den gemeinsamen Podcast "Immer is was" auf. © Instagram/sarah.von.neuburg

Am 7. April 2022 wird festgestellt, dass das Herz von Sarahs ungeborenem Baby, von dem sie niemandem erzählt hatte, nicht mehr schlägt. "Die Ärztin hat dann zum Glück organisiert, dass ich am Freitag zur Ausschabung in die Klinik kann", sagt sie im Podcast "Immer is was", den sie mit ihren Kollegen Lars-Christian Karde (49) und Andreas Piasek führt.

Vier Tage später sei bei ihrem gleichzeitig an Darmkrebs erkrankten Ehemann Marko Pratnekar eine Infusion in derselben Klinik schiefgelaufen, sein Arm taub gewesen. Weitere drei Tage später ging es zum Osterfeuer nach Magdeburg, das sie mit Karde moderierte.

"Ich hatte so wenig Zeit, das mit der Fehlgeburt zu verarbeiten. Das war da gar nicht in meinem Kopf. Eher, dass mein Mann zu Hause liegt und es ihm total scheiße geht." Das sei auch das einzige Mal gewesen, dass sie ihren Job "komisch fand. Ich dachte mir: Was machst du hier eigentlich?"

Die Moderatorin der MDR-Quizshow "Quickie" habe sich Vorwürfe gemacht, das Gefühl gehabt, etwas falsch gemacht zu haben. "Ich habe versucht, ihr zu erklären, dass es einfach Dinge gibt, die nicht in deiner Macht liegen", so Karde, der selbst einmal mit der 42-Jährigen liiert war.