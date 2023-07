Schauspielerin Naomi Watts gesteht: In diesem jungen Alter kam sie schon in die Wechseljahre!

Naomi Watts und Billy Crudup (55) sind seit Juni 2023 verheiratet. © Lewis Joly/Kevin Sullivan/AP/ZUMA Wire/dpa

... wie der Menopause zum Beispiel. Denn Watts offenbarte, dass sie bereits im zarten Alter von 36 Jahren in die Wechseljahre kam.

"Es war nicht leicht, in so jungen Jahren in die Wechseljahre zu kommen, vor allem in einer Zeit, in der es so wenig Informationen darüber gab", erklärt die Mutter eines 16-jährigen Sohnes.

In dieser schwierigen Zeit litt Watts unter extremen Stimmungsschwankungen, Nachtschweiß und Migräne: "Ich hatte das Gefühl, dass ich außer Kontrolle gerate." Schnell begriff die damals 36-Jährige, dass kein Arzt sie über den Zustand aufklärte und sie deshalb allein mit der hormonellen Umstellung zurechtkommen musste.

Allerdings brachte dies auch etwas Positives mit sich: "Diese Reise führte mich zu einem tieferen Verständnis meiner selbst, und ich fühlte mich auf der anderen Seite authentischer als zuvor."