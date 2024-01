"Schaut euch diese Königin an!" Madonna feiert Tochter Mercy mit Tausenden Fans

New York (USA) - Der 18. Geburtstag sollte für Madonnas (65) Tochter Mercy etwas ganz Besonderes werden. Gefeiert wurde nicht zu Hause, sondern im Madison Square Garden.

"Schaut euch diese Königin an!", jubelte Madonna ihrem Geburtstagskind zu.

Die Pop-Ikone bat das Töchterchen, das sich in der vordersten Reihe befand, von ihrem Platz aufzustehen und sich dem Publikum zu zeigen.

Auch auf Instagram meldete sich Madonna am Geburtstag ihrer Tochter mit rührenden Zeilen zu Wort:

Für die entzückten Zuschauer folgte dann ein gemeinsamer Song des Pop-Duos, wobei Mercy ihre berühmte Mutter live am Flügel begleitete.

Während der Performance umarmte die stolze Mutter ihr Kind und bat es zu sich auf die Bühne an den Klavierflügel.

Madonna bei der Eröffnung ihres Krankenhauses in Malawi. © dpa/Thoko Chikondi

Passend zu den rührenden Worten postete Madonna noch ein niedliches Video aus dem gemeinsamen Leben.

Neben Schnappschüssen im Tonstudio, beim Essen im Restaurant oder am Meer sieht man das Geburtstagskind auch mehrfach beim Musizieren am Klavier und auf der Bühne.

Mercy, die eigentlich Chifundo James heißt, wurde in Malawi geboren und 2009 von der Sängerin adoptiert.

Madonna setzt sich seit jeher für Kinder in Not ein und eröffnete 2017 sogar ein Kinderkrankenhaus in Malawi.