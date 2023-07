Schlammschlacht um Schlager-Star Michelle: Nutzt ihr Neuer sie nur aus?

Das wirft Krampe dem ARD-"Schlagerchallenge"-Gewinner von 2021 jedenfalls vor und nimmt dabei kein Blatt vor den Mund. Jüngst kritisierte der Manager, dass Michelle Philippi in allen Dingen - auch in beruflichen - mitreden lassen würde. Die Schlagersängerin sei schlichtweg blind vor Liebe.

Markus Krampe hat in der Vergangenheit bereits Musiker wie Michael Wendler (51) vertreten. (Archivfoto) © Rolf Vennenbernd/dpa

"Ich habe ihn halt überführt, in ganz vielen Dingen", meint Krampe Philippis mutmaßlich eigennützigen Pläne durchschaut zu haben. Der "Schockverliebt"-Interpret, der selber eine Karriere als Schlagerstar anstrebt, habe "Sachen im Sinn, die nicht gut für Michelle sind".

"Wenn da auf einmal so ein Osterhase um die Ecke kommt, der seine Karriere pushen will durch Michelle, das hab ich mir jetzt auch nicht so vorgestellt", lässt der Manager kein gutes Haar am neuen Partner seines Ex-Schützlings.

So hat der 26-Jährige angeblich Balladen-Duette geschrieben, die Krampe für Sendungen anbieten sollte. Der Manager schmetterte den Vorschlag jedoch ab: "Ich habe irgendwann gesagt, wir brauchen kein neues Cindy und Bert oder Marianne und Michael. Wir haben Michelle als Einzelkünstlerin und die ist super erfolgreich."

"Wenn das so weiter geht, ist das für beide der Anfang vom Ende", ist Krampe überzeugt.