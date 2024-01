Schnipp, schnapp, Haare ab: So sieht Dua Lipa nicht mehr aus!

Nachdem Dua erst vor wenigen Monaten mit einer neuen Frisur für Aufsehen gesorgt hatte – so hatte sie sich im Oktober die braune Mähne rot gefärbt –, zeigte sie sich nun erneut in einem völlig neuen Look!

"Argylle" ist nach "Barbie" bereits der zweite große Kinofilm, an dem Dua mitwirken darf. Dennoch kommt mit dem Spionage-Streifen eine neue Herausforderung auf die 28-Jährige zu!

Während sie in der Komödie von Greta Gerwig (40) nämlich lediglich einen kurzen Auftritt als Meerjungfrau-Barbie hatte, wird sie in dem Agentenfilm, an der Seite von Henry Cavill (40, "The Witcher") und Bryce Dallas Howard (42, "Jurassic World"), nun ihr richtiges Schauspieldebüt geben. Fans dürfen also gespannt sein, ob sie sich vor der Kamera genauso gut schlagen wird, wie sie es bereits seit Jahren hinter dem Mikrofon tut.

Doch keine Sorge: Der Musik wird sie aufgrund ihrer neuen Rolle nicht den Rücken zuwenden. Ähnlich wie bereits in "Barbie" wird sie auch in "Argylle" Songs für den Soundtrack beisteuern.