Schock-Diagnose für Muriel Baumeister: Sie kämpft gegen den Krebs

Berlin - Einen wichtigen Kampf hat Muriel Baumeister (51) in ihrem Leben bereits gewonnen: 2017 hatte sie sich erfolgreich in Therapie begeben, um ihre Alkoholsucht zu bekämpfen . Jetzt muss sie dem Krebs die Stirn bieten.

Muriel Baumeister (51) hat im Frühling 2022 ihre Brustkrebs-Diagnose bekommen. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Sie lag morgens in der Badewanne, als sie im Frühjahr 2022 "an meiner linken Brust einen relativ großen Knoten" fühlte, erzählte die Schauspielerin in einem Interview mit "Bunte".

Nach eigener Aussage ging die 51-Jährige noch am selben Tag zu ihrem Frauenarzt, der sie unmittelbar zu einer Onkologin schickte, um den Befund genau abzuklären. Und die Diagnose fiel niederschmetternd aus: "Gewöhnen Sie sich an den Gedanken, dass Sie Brustkrebs haben", habe die Ärztin zu ihr gesagt.

Als der Krebs-Befund dann offiziell bestätigt wurde, sei die gebürtige Österreicherin "zusammengeklappt", wie sie weiter berichtete. Halt fand sie in diesem schweren Moment bei ihrem Ex-Mann Rainer Strecker (57), mit dem sie einen gemeinsamen Sohn hat.

Es folgte die "wohl schwierigste Zeit meines Lebens", denn "die Chemo war die Hölle auf Erden für mich", beschrieb die Promi-Dame ihre Qualen. Den Kampf gegen den Alkoholismus verglich sie in diesem Zusammenhang mit einem "Ponyhof".